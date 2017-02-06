«Лесоруб XXI века» представляет новый проект: всероссийский конкурс «Королева леса 2017»

Чемпионат «Лесоруб XXI века» уже заслужил славу самого зрелищного события в российском леспроме. Ежегодно за титул лучшего из лучших в отрасли сражаются десятки профессионалов.

В рамках очередного, III чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоится суперфинал первого всероссийского конкурса «Королева Леса».

Как было отмечено на встрече партнёров чемпионата в Устьянском районе, на предприятиях ЛПК работают не только представители сильной половины человечества. Проект «Королева леса» задуман как продолжение темы развития

профессиональных достижений специалистов лесной отрасли.

Для участия в конкурсе приглашаются представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций. В результате заочного отборочного тура жюри выберет 30 финалисток, из числа которых 21 апреля будут выбраны 12 участниц суперфинала.

Суперфинал конкурса «Королева леса 2017» состоится в дни проведения чемпионата «Лесоруб XXI века» (с 9 по 12 августа) в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка».

Победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева леса» и получит главный приз – автомобиль.

Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса.

Электронная почта проекта: korolevalesa2017@gmail.com, контактный телефон: +7 921 480-48-88.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области