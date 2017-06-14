Выставка «Война и мифы» в Архангельске будет работать ещё две недели

До 30 июня жители и гости столицы Поморья могут в буквальном смысле слова прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и с помощью новейших технологий развенчать вымыслы, которыми обросли подлинные события самого кровопролитного противостояния XX столетия.

Экспозиция, организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Архангельской области, работает в новом выставочном павильоне САФУ им. М.В. Ломоносова.

«Ожившие» изображения, интерактивная карта, муляж блиндажа, оружие и форма времён Великой Отечественной войны – всё это представлено на выставке.

Отметим, часть экспозиции посвящена боевым действиям в Арктике и жизни Архангельска в сороковые годы прошлого века.



В дни школьных каникул выставка готова принять ребят, которые посещают лагеря дневного пребывания.

Вход на выставку «Война и мифы» свободный. Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00 часов. Экспозиция находится по адресу: наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

Министерство образования и науки Архангельской области