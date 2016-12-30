В столице Поморья завершилась акция «Ёлочка желаний». В течение месяца неравнодушные северяне помогали Деду Морозу осуществить мечты воспитанников Архангельского центра помощи детям «Лучик». В итоге было собрано в два раза больше подарков, чем было необходимо.

Напомним, специальные ёлочки с открытками, в которых ребята рассказали о своих мечтах, были установлены в архангельском торговом центре «Макси». Любой желающий мог приобрести подарки, которые предназначались детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Все пожелания малышей были исполнены – подарки нашли своих маленьких адресатов, а сладостями ребят будут угощать в течение всех новогодних праздников.

— За месяц было собрано более 40 подарков, а в подразделении центра сегодня живёт 21 ребёнок. Кроме индивидуальных подарков мы получили сладости и игрушки. Хочу выразить признательность всем, кто принял участие в этой акций. Все вместе мы смогли подарить детям веру в то, что чудеса сбываются, – отметила директор Архангельского центра помощи детям «Лучик» Татьяна Чечурина.

Министерство образования и науки Архангельской области