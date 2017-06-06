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Лев Левит:
«Развитие Арктики невозможно без сотрудничества»

6 июня 11:40 Арктика

Архангельская область активно включена в процессы взаимодействия по арктической тематике, как на международном, так и внутрироссийском уровне, отметил представитель губернатора Поморья по развитию Арктики Лев Левит.

Широкий обмен мнениями по вопросам евразийской интеграции, международного партнёрства в регионе и взаимной инвестиционной привлекательности состоялся в рамках международной конференции «Арктика как регион сотрудничества стран-участниц Евразийского экономического союза» в Москве.

В работе форума приняли участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, члены российского правительства, представители политических и деловых кругов Армении, Белоруссии и Казахстана.

— Особый интерес для сотрудничества в рамках ЕАЭС представляет реализация проекта «Белкомур», – отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. – Это особенно актуально для промышленных предприятий Казахстана и Кыргызстана, продукция которых может стать частью грузовой базы «Белкомура».

Об участии в международных организациях коренных малочисленных народов Севера России шла речь на совместном заседание двух рабочих групп Госкомиссии по развитию Арктики в министерстве иностранных дел РФ.

Поморье давно и активно участвует в различных проектах международного сотрудничества в высоких широтах как в рамках Арктического совета, так и регионального взаимодействия институтов Баренцева региона.

В ближайшие дни в Нарьян-Маре состоится VIII конференция парламентариев Баренцева Евро-Арктического региона, где будут подниматься актуальные вопросы по вопросам взаимодействия всех стран-участников объединения.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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