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«Не разжигай огонь в лесу – спасешь ты зайца и лису!»

31 мая 16:40 Год экологии Экология Лесные пожары

В Архангельске наградили победителей творческого конкурса «Защитим лес от пожара».

В конкурсе приняли участие более четырёхсот детей и их наставников со всей Архангельской области.

Призы победителям вручали министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин и заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Валентина Цвиль.Инициатором творческого состязания, проводимого в рамках Года экологии, выступили министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и региональное отделение ВООП.

Обращаясь к победителям, Константин Доронин подчеркнул:

«В  этом году у нас самое большое количество участников. Популярность конкурса из года в год растет. Мы видим, что проблема лесных пожаров волнует не только взрослых, но и детей. И нам очень важно достучаться до каждого. Уверен, что все вместе мы сможем сделать так, чтобы лесных пожаров  было как можно меньше».

Правильное поведение в лесу в рисунках и поделках

Работы участников рассматривались в трёх номинациях: рисунок на противопожарную тематику; поделка на противопожарную тематику; рекомендации для населения, направленные на предупреждение 
Одна из работ- победительниц. Автор: Лиза Жирова (Архангельск)лесных пожаров и пала сухой травы.

В произведениях оценивались не только художественный уровень, но и оригинальность и легкость восприятия.

Лучшими поделками были названы работы Лилии Войтенко (детский сад № 7 «Чебурашка», г. Мирный); Полины Жербчук (МБОУ ДО Верхнетоемский РЦДО,  Верхнетоемский район); Анны Никитиной (МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа», Холмогорский район).

В номинации  «Рисунки» победителями стали: воспитанница емецкого детсада «Незабудка» Соня Копалина, архангелогородки Лиза Жирова (гимназия № 24), Влада Певнева (школа № 82), Кристина Бойко (школа № 27), Ада Голыгина (школа № 48), котлашанки Алёна Скородумова и Алёна Мухина (школа № 1 г. Котласа) и северодвинка Екатерина Кузнецова (гуманитарная гимназия № 8 г. Северодвинска).

«К поступкам правильным стихами побуждать»

«Если вы пошли в леса, берегите чудеса. Зря природу не губите, и костры не разводите»: это строчки из стихотворения, которое под руководством своего учителя Оксаны Кубасовой сочинили шестиклассники Сурдомской школы Александр Кудрин, Полина Третьякова и Алёна Шулепова. Их творческая работа была признана лучшей среди противопожарных рекомендаций.

Автор другой работы, заместитель руководителя управления лесничествами Лешуконского обособленного подразделения Наталья Парыгина разработала Все участники творческого состязания были отмечены благодарностями регионального минлеспромацелую образовательную программу.

Проект в доступной для малышей форме рассказывает о том, чем опасен огонь и что надо делать, чтобы пожар не случился.

Все участники творческого состязания были отмечены благодарностями регионального минлеспрома, а победители – подарками, которые представили Единый лесопожарный центр и ГК «Титан».

Рисунки и поделки, поступившие на конкурс, будут размещены на выставке, которая откроется в региональном минприроды.

Некоторые из работ, с согласия авторов, организаторы планируют использовать при разработке листовок и плакатов с противопожарной агитацией.

Напомним, с 1 мая  в лесах Архангельской области введён особый  противопожарный режим.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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