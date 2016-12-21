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В министерстве связи обсудили перспективы подготовки специалистов отрасли

21 декабря 10:00 Информация и связь

Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев обсудил перспективы подготовки кадров для отрасли с ректором Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф. М.А.Бонч-Бруевича Сергей Бачевским.

В рабочей встрече принял участие директор Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала СПбГУТ) Александр Топанов.

С введением новых государственных образовательных стандартов в области среднего профессионального образовании (СПО) готовятся значительные изменения.

Подготовка специалистов будет вестись по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с федеральным комплексным проектом «Топ-50».

Ректор СПбГУТ отметил, что Архангельский колледж телекоммуникаций готовит специалистов по востребованным направлениям и занимает престижное место на рынке образовательных услуг всего Северо-Западного федерального округа.

— Архангельский колледж телекоммуникаций – в зоне особого внимания как со стороны регионального министерства образования и науки, так и со стороны нашего ведомства, – подчеркнул Николай Родичев. – Подготовка специалистов в соответствии с современными требованиями является важнейшим фактором как для развития отрасли, так и экономики области в целом.

В заключение встречи состоялось обсуждение взаимодействия министерства и университета в проектах телекоммуникационной сферы.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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