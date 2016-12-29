Новгодний подарок ягринцам: в Северодвинске окрыли дополнительный офис МФЦ

Дополнительное отделение МФЦ на острове Ягры стало четвёртым в Северодвинске и тридцатым в Архангельской области.

На торжественной церемонии заместитель руководителя администрации Губернатора и Правительства Архангельской области Олег Русинов продемонстрировал пригласительный билет на открытие первого отделения МФЦ в Архангельской области, которое состоялось 25 декабря 2013 года.

– Нам удалось выполнить задачу, поставленную президентом, и полностью сформировать региональную сеть офисов «Мои документы». Мы оправдали и надежды людей. Запуск дополнительного отделения на Яграх – это новогодний подарок северодвинцам, – отметил Олег Русинов.



Руководство регионального отделения МФЦ пошло навстречу многочисленным пожеланиям жителей островной территории и руководства города корабелов и в дополнение к трем существующим в Северодвинске появился еще один офис на 3 окна приёма-выдачи документов.

В настоящее время отделения «Мои документы» в Северодвинске предоставляют 113 услуг.

— Теперь они стали ближе и доступнее для жителей большого микрорайона, где проживает 35 тысяч жителей. Как отметил губернатор, наша задача – и дальше наращивать количество и качество этих услуг, – подчеркнул министр связи и информационных технологий Поморья Николай Родичев

МФЦ уже зарекомендовала себя среди северодвинцев как структура, которая помогает решать многие житейские проблемы. За 11 месяцев 2016 года было принято 56 тысяч заявлений, четверть из которых от жителей острова Ягры.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области