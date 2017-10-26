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Александр Румянцев открыл новый спортивный сезон «бронзой» и «серебром»

26 октября 13:00 Спорт

В Коломне завершился первый этап Кубка России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 25 регионов России.

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта международного класса Александр Румянцев на дистанциях 500 и 1 500 метров финишировал третьим.

Кубок России по конькобежному спорту в Коломне – первый из пяти этапов сезона 2017–2018 гг. На каждом из этих этапов конькобежцы, в зависимости от результатов на дистанциях, зарабатывают очки. Спортсмены с наибольшим количеством очков примут участие в финале Кубка России в конце сезона.

Чуть ранее на ледовой арене в Коломне прошли всероссийские соревнования «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту. В стартах на дистанциях 500, 1 000, 1 500 и 3 000 метров приняли участие около 200 спортсменов из 25 регионов страны.

На дистанции 3 000 метров наш конькобежец занял второе место.

Агентство по спорту Архангельской области

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