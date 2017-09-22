Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Есть урожай!

В Архан­гель­ске стар­това­ла щед­рая и шум­ная Мар­гари­тин­ская ярмарка.

22 сентября 17:20 Общество Агропром Архангельск События Торговля
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Начало главному торговому событию Поморья положил губернатор Игорь Орлов,  по давней традиции открыв символическим ключом расписные торговые ворота. Напомним, в этом году ярмарка посвящена 80-летию региона.

Праздничную атмосферу, неповторимый колорит и хорошее настроение на церемонии открытия создавали артисты Северного русского народного хора.

Гостей, участников и организаторов ярмарки приветствовали Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян и заместитель председателя правительства автономного края Воеводина Республики Сербия Иван Джокович.

— В Маргаритинской ярмарке этого года участвуют 42 региона и пять государств, – подчеркнул губернатор.

Год прошел не зря

После торжественной части делегация ознакомилась со стендами муниципальных образований Поморья и торговыми рядами, где была представлена продукция лучших мастеров и предприятий.

— Маргаритинская ярмарка вызывает чувство гордости за муниципалитеты региона, которые представили здесь свои лучшие достижения, – прокомментировал Игорь Орлов. – Год прошел не зря: урожай есть! И это урожай абсолютно во всех сферах деятельности: народных ремёслах, сельском хозяйстве, промышленности, искусстве.  

Рыбная отрасль: новый виток развития

Рыбная тематика стала одним из лейтмотивов Маргаритинской ярмарки этого года: не только в рамках деловой программы, но и самое главное – в торговых рядах.

— На сегодняшний день рыбная отрасль Архангельской области находится на новом витке развития. Причём на столь стремительном, что инвестиции уже исчисляются десятками миллиардов рублей, – отметил Игорь Орлов. – Приходят новые собственники, которые внедряют современные подходы, создают высокотехнологичные производства, выпускают новую конкурентоспособную продукцию.

500 тысяч яиц в день

Под особым вниманием не только достижения, но и перспективы развития предприятий региона.

— На какие объёмы по производству яйца вы планируете выйти? – спросил глава региона у участвующих в ярмарке представителей Котласской птицефабрики.

— В начале сентября у нас состоялось заселение 92 тысяч цыплят. К Новому году они начнут нести яйца. Планируем выйти на объёмы 500 тысяч яиц в день, – ответили котлашане.

Новый дом для Маргаритинки

В ходе осмотра экспозиций зашёл разговор о необходимости нового современного здания для выставочных и ярмарочных мероприятий Поморья.

На этот вопрос Игорь Орлов ответил:

«Решение уже принято. Правительство региона поддержало большой инвестиционный проект, и в районе Краснофлотского моста на пересечении с Окружной строится новый выставочный центр – «Норд Экспо».

Губернатор подчеркнул: несмотря на то, что этот объект создаётся «с прицелом» на грядущий международный арктический форум, «Норд Экспо» станет площадкой, открытой для всех жителей города и области.

— Будем стремиться наполнять центр большим количеством ярких и полезных мероприятий. Надеемся, что первым мероприятием в новом здании станет Маргаритинского ярмарка следующего года, – заключил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

22 сентября

Есть урожай!

22 сентября

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

22 сентября

Игорь Орлов пред­ло­жил органи­зовать тор­го­вое предс­та­витель­ство Арме­нии в Архан­гель­ске

22 сентября

Архан­гель­ская область пер­вой из регио­нов Рос­сии под­пи­шет сог­лаше­ние с Сербией

22 сентября

От про­из­водства до фоль­клора: иност­ра­нные жур­на­лис­ты зна­ком­ят­ся с жиз­нью Поморья

20 сентября

Поморье дол­жно стать цен­тром пере­раб­от­ки рыбы: и север­ной, и даль­нев­ос­точ­ной

20 сентября

«Зем­ля мас­тер­ов»: в Архан­гель­ске обсужда­ют воп­росы раз­ви­тия народ­ных промыслов

19 сентября

«Газ­пром» наме­рен построить в Архан­гель­ской области шко­лу, дет­ский сад и больницу

19 сентября

Игорь Орлов: «Пору­че­ния Пре­зи­ден­та нап­равле­ны на раз­ви­тие транс­пор­та в Поморье»

18 сентября

12 новых газоп­рово­дов про­ек­тиру­ет «Газ­пром» в Архан­гель­ской области

17 сентября

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков лес­ной отрасли

15 сентября

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября

В феде­раль­ной повестке

15 сентября

Арка­дий Двор­ко­вич узнал об уни­каль­ной про­дук­ции из бело­мор­ских водо­рос­лей

14 сентября

Поставка рыбы по Сев­морпу­ти в цен­траль­ную Рос­сию через Архан­гельск – реаль­ный проект

14 сентября

Регио­наль­ный центр поис­ко­вой рабо­ты будет открыт в сто­лице Поморья

14 сентября

Игорь Орлов обоз­на­чит про­блемы рыба­ков на «Рыбац­ком Давосе»

12 сентября

Игорь Ску­бен­ко всту­пил в дол­жность главы Севе­род­винска

11 сентября

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

Похожие новости

22 сентября Губернатор

Есть урожай!

15 сентября Губернатор

В феде­раль­ной повестке

1 сентября Образование

Здра­вст­вуй, школа!

30 августа Губернатор

По поруче­нию Пре­зи­ден­та

15 августа Общество

От тех­нопо­лиса до мобильно­го при­ло­же­ния

13 августа Губернатор

Триумф про­фес­си­она­лов

8 августа Губернатор

Новое лесо­пиль­ное про­из­водство

20 сентября Губернатор

Поморье дол­жно стать цен­тром пере­раб­от­ки рыбы: и север­ной, и даль­нев­ос­точ­ной

15 сентября Губернатор

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

14 сентября Губернатор

Игорь Орлов обоз­на­чит про­блемы рыба­ков на «Рыбац­ком Давосе»

9 августа Губернатор

Игорь Орлов: «Соз­данные инстру­мен­ты для раз­ви­тия регио­на дают свои резуль­таты»

25 июля Губернатор

Поморье гото­вит­ся к меж­дуна­род­ному рыбоп­ромыш­ленно­му форуму

22 сентября Губернатор

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия