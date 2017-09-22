Есть урожай!

Начало главному торговому событию Поморья положил губернатор Игорь Орлов, по давней традиции открыв символическим ключом расписные торговые ворота. Напомним, в этом году ярмарка посвящена 80-летию региона.

Праздничную атмосферу, неповторимый колорит и хорошее настроение на церемонии открытия создавали артисты Северного русского народного хора.

Гостей, участников и организаторов ярмарки приветствовали Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян и заместитель председателя правительства автономного края Воеводина Республики Сербия Иван Джокович.

— В Маргаритинской ярмарке этого года участвуют 42 региона и пять государств, – подчеркнул губернатор.

Год прошел не зря

После торжественной части делегация ознакомилась со стендами муниципальных образований Поморья и торговыми рядами, где была представлена продукция лучших мастеров и предприятий.

— Маргаритинская ярмарка вызывает чувство гордости за муниципалитеты региона, которые представили здесь свои лучшие достижения, – прокомментировал Игорь Орлов. – Год прошел не зря: урожай есть! И это урожай абсолютно во всех сферах деятельности: народных ремёслах, сельском хозяйстве, промышленности, искусстве.

Рыбная отрасль: новый виток развития

Рыбная тематика стала одним из лейтмотивов Маргаритинской ярмарки этого года: не только в рамках деловой программы, но и самое главное – в торговых рядах.

— На сегодняшний день рыбная отрасль Архангельской области находится на новом витке развития. Причём на столь стремительном, что инвестиции уже исчисляются десятками миллиардов рублей, – отметил Игорь Орлов. – Приходят новые собственники, которые внедряют современные подходы, создают высокотехнологичные производства, выпускают новую конкурентоспособную продукцию.

500 тысяч яиц в день

Под особым вниманием не только достижения, но и перспективы развития предприятий региона.

— На какие объёмы по производству яйца вы планируете выйти? – спросил глава региона у участвующих в ярмарке представителей Котласской птицефабрики.

— В начале сентября у нас состоялось заселение 92 тысяч цыплят. К Новому году они начнут нести яйца. Планируем выйти на объёмы 500 тысяч яиц в день, – ответили котлашане.

Новый дом для Маргаритинки

В ходе осмотра экспозиций зашёл разговор о необходимости нового современного здания для выставочных и ярмарочных мероприятий Поморья.

На этот вопрос Игорь Орлов ответил:

«Решение уже принято. Правительство региона поддержало большой инвестиционный проект, и в районе Краснофлотского моста на пересечении с Окружной строится новый выставочный центр – «Норд Экспо».

Губернатор подчеркнул: несмотря на то, что этот объект создаётся «с прицелом» на грядущий международный арктический форум, «Норд Экспо» станет площадкой, открытой для всех жителей города и области.

— Будем стремиться наполнять центр большим количеством ярких и полезных мероприятий. Надеемся, что первым мероприятием в новом здании станет Маргаритинского ярмарка следующего года, – заключил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области