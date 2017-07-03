В областном центре начала работать детская медкомиссия

Сегодня в Архангельской городской детской поликлинике начала работать городская комиссия по проведению медосмотров детей от 1 года до 17 лет включительно.

В Архангельске проживает 70 тысяч детей и в течение года 95 % должны быть осмотрены медиками.

Комплексные профилактические медицинские осмотры юных архангелогородцев организованы для раннего выявления заболеваний и оказания своевременной медицинской помощи.

Как пояснила начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального министерства здравоохранения Екатерина Ольферт, объём работы очень большой. В зависимости от кадрового обеспечения не все медицинские организации могут справиться с нагрузкой.

Кроме того, зимой выпадает период, когда лечебных учреждениях объявляется карантин по гриппу:

— Возникла необходимость централизации оказания этого вида помощи на базе Архангельской детской поликлиники, которая укомплектована специалистами. Общегородская медицинская комиссия будет работать с начала июля и до конца августа. Если мероприятие будет востребовано населением, то мы продолжим работу в этом формате и в дальнейшем, – подчеркнула Екатерина Ольферт.

Место работы комиссии – г. Архангельск, проезд Приорова, дом 6. График работы – понедельник, среда, пятница с 7:30 до 11:00 часов. Запись по телефону: +7 950 962-91-51 или непосредственно при обращении в регистратуру поликлиники.

При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребёнка или его паспорт, страховой полис, СНИЛС, паспорт законного представителя ребёнка (для детей до 15 лет).

Дети смогут пройти осмотр, если ранее не проходили его в поликлинике по месту прикрепления. Объем осмотра зависит от возраста ребёнка и определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Министерства здравоохранения Архангельской области