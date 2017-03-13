Студентов и учёных Поморья приглашают «Постичь Арктику»

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова выступит в роли организатора конкурса проектных идей «Постигая Арктику 2017».

Конкурс научных и инновационных проектов в интересах развития российской Арктики пройдёт при поддержке Совета безопасности РФ, Русского географического общества и правительства Архангельской области.

В нём могут принять участие молодые учёные и студенты вузов и средних В 2016 году в конкурсе участвовали работы из 35 научных и образовательных учреждений 20 субъектов РФ. Свои проектные идеи представили учебные заведения Узбекистана и Туркмении.специальных учебных заведений.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

комфорт и безопасность жизнедеятельности человека в Арктике;



арктическая техника и технологии (добыча полезных ископаемых, освоение биоресурсов, переработка, транспорт и логистика);



защита окружающей среды и сохранение редких видов животных и растений;



сохранение исторического и культурного наследия освоения Арктики.



Защита проектных идей состоится во время всероссийской конференции «Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности», которая пройдёт в Архангельске с 25 по 26 июня этого года.



Дальнейшая информация о конкурсе «Постигая Арктику 2017», в том числе – о регистрации участников, будет размещена на сайте САФУ.

Министерство образования и науки Архангельской области