Диалог бизнеса и власти: стартует главный предпринимательский форум Поморья

С 26 по 27 мая в Архангельске состоится XIX конференция малого и среднего предпринимательства региона. Площадкой для проведения бизнес-форума станет интеллектуальный центр САФУ – научная библиотека имени Е.И. Овсянкина.

— В 2007 году Президент Владимир Путин подписал Указ о введении профессионального праздника – Дня российского предпринимателя. Именно в этот день – 26 мая – в области стартует знаковое для бизнес-сообщества региона мероприятие: конференция малого и среднего предпринимательства, – заявил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Мероприятия первого дня бизнес-форума будут посвящены обсуждению проблем предпринимательского сообщества, второго – семинарам и стратегическим сессиям.

Диалог бизнеса и власти откроет панельная дискуссия с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Обсуждение отраслевых вопросов и перспектив развития бизнеса продолжится на профильных секциях.

Предприниматели получат возможность узнать о мерах поддержки, которые предлагают исполнительные органы государственной власти и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», смогут принять участие в обсуждении изменений налогового законодательства и проблем в сфере транспортных перевозок.

В рамках стратегической сессии «Роль малого и среднего бизнеса в стратегии региона» представители бизнес-сообщества смогут внести предложения по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона.

Впервые в рамках форума для предпринимателей будут организованы консультации с руководителями исполнительных органов государственной власти. Ознакомиться с точным временем и местом их проведения можно на официальном сайте конференции.

— В этом году все мероприятия ориентированы на прямое общение с предпринимателями, – пояснил Семён Вуйменков. – Участники получат возможность обсудить существующие у них проблемы с руководителями профильных ведомств, из первых уст получить ответы на волнующие их вопросы. Как я уже не раз говорил, власть должна быть открытой для диалога. Для нас важно, чтобы жители региона знали об основных направлениях нашей работы, понимали, на какую поддержку в рамках нашей компетенции они могут рассчитывать. Убеждён, что выбранный формат конференции способствует достижению этих целей.

Министерство экономического развития Архангельской области