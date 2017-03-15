Вопросы сохранения в Архангельской области уникальных природных территорий обсудили в Москве в информационном агентстве «Интерфакс» на пресс-конференции по теме: «Северо-Запад: как найти компромисс интересов природы, человека и лесного бизнеса?».

От правительства Архангельской области участие принял заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников. Бизнес представляли гендиректор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев и гендиректор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев.

Со стороны экологических и сертифицирующих организаций участвовали директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц и директор регионального офиса для стран СНГ FSC Андрей Птичников.

«Задача – найти баланс экологии и экономики»

Как отметил Виктор Иконников, Архангельская область была и остаётся в числе крупнейших лесопромышленных центров России, где успешно реализуется приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов.

— Вместе с тем мы уделяем особое внимание развитию сети особо охраняемых природных территорий, – подчеркнул заместитель губернатора. – Ведётся последовательная работа, поставлена задача – найти баланс экологии, экономики и социальной сферы. Важнейшее значение имеют позиции жителей региона, а также арендаторов лесных участков.

Участники пресс-конференции подчеркнули: лесной бизнес Поморья поставляют свою продукцию на экологически чувствительные европейские рынки.

Сегодня регион занимает лидирующие позиции по участию в сертификации своей продукции в соответствии с требованиями Генеральной ассамблеи лесного попечительского совета (FSC) и прилагает все усилия для сохранения наиболее ценных лесных массивов.

Сеянцы высшей пробы

Журналистов, особо интересовала тема восстановления лесов Поморья. Вопросы касались, прежде всего, качества посадочного материала, который используется для выращивания лесных культур.

Виктор Иконников обратил внимание представителей СМИ на два проекта. Первый – модернизация Устьянского лесного селекционно-семеноводческого Архангельская область – один из девяти регионов России, на территории которых планируется реализовать пилотный проект по интенсификации использования и воспроизводства лесов. центра (УЛССЦ) – уже активно реализуется.

Центр выращивает качественный посадочный материал – сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС), приживаемость которых составляет 90 процентов.

Посевной план УЛССЦ на 2017 год – 5 млн сеянцев, которые будут получены в две ротации (первая – в апреле, вторая – в конце мая–начале июня).

В 2018 году эта цифра увеличится до 9 млн сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой. В дальнейшем планируется построить семь новых теплиц, девять площадок закаливания и выйти к 2020 году на 18 млн сеянцев в год.

Второй проект – создание лесного селекционно-семеноводческого центра в Новодвинске – будет осуществлён в ходе реализации программы развития лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес». В этом центре будут выращивать сеянцы хвойных пород в объеме 6 млн в год для лесовосстановления на вырубках, гарях в лесах Арктической зоны РФ и северо-таёжном лесном районе Архангельской области. Срок реализации проекта – 2018 год.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области