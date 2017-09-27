Фестиваль фейерверков состоится в Архангельске на этих выходных

Первый Архангельский фестиваль фейерверков состоится 1 октября на площади Мира.
Праздник проводится в преддверии XIX всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, на который в октябре отправится и делегация Архангельской области.
Перед горожанами и гостями города выступят лучшие пиротехнические команды Москвы, Волгограда, Северодвинска и музыкальные группы Архангельска.
Состоятся выставка ретро-автомобилей и презентация стенда «Птица счастья», который станет визитной карточкой Поморья на фестивале молодёжи и студентов
Начало в 17:00.