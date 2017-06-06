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Школьники Поморья стали участниками российского книжного фестиваля «Красная площадь»

6 июня 11:00 Общество Культура

6 июня в Москве завершается один из самых масштабных книжных фестивалей России «Красная площадь».

Эта уникальная площадка для общения авторов и читателей объединила около 400 издательств. В рамках фестиваля поэтесса Вера Полозкова и издательство Ridero при поддержке школьников Поморья презентовали новый проект, Первые участники были приглашены на российский книжный фестиваль «Красная площадь»который реализуется на территории Архангельской области.

Напомним, наш регион первым среди субъектов РФ проводит у себя конкурс «Живая летопись: Судьба семьи в истории страны». Это творческое состязание позволит юным северянам не только проверить свои литературные способности, но и стать авторами собственных книг.

О чём рассказывают или молчат семейные реликвии? Каким был Архангельск и другие северные города несколько десятилетий назад? Ответить на эти и другие вопросы школьники смогут в рамках нового образовательного проекта.

Никаких ограничений не предусмотрено – литературное произведение может быть написано в свободной форме. Автором работы может быть как один ребёнок, так и группа школьников. Объём текста рекомендуется ограничить 35 
тысячами знаков, включая пробелы. Лучшие работы будут напечатаны.

Первые участники проекта, которые уже представили на суд жюри свои литературные труды, были приглашены на российский книжный фестиваль «Красная площадь».

Программный директор «Института книги», один из организаторов конкурса Александр Гаврилов- Проект «Живая летопись» вместе с известной поэтессой Верой Полозковой представляли шестеро учеников школ Архангельска и Северодвинска. Специально для этого ребята были приглашены в Москву для участия в одном из главных книжных форумов нашей страны, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Школьники, которые готовы стать частью «Живой классики», должны до 1 сентября 2017 года пройти регистрацию на сайте оргкомитета конкурсаОформить заявки могут и ответственные, которые назначаются из числа педагогов. На этом же портале до 15 сентября необходимо загрузить работы.

Затем будет проведено читательское голосование, работы оценит и компетентное жюри, в состав которого вошёл губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В начале октября в Архангельске состоится торжественная церемония чествования авторов лучших литературно-исторических исследований.

Министерство образования и науки Архангельской области

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