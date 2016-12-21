Дорожные объекты Поморья: под контролем общественности

Дорожное агентство «Архангельскавтодор» выражает признательность представителям региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» и председателю её правления Виктору Звереву за участие в приёмке дорожных объектов на региональной сети автодорог в 2016 году.

Нынешний год стал ещё одним шагом к тесному взаимодействию дорожников и общественников Поморья. Ранее «Архангельскавтодор» уже активно работал с такими региональными общественными организациями, как «Асфальт 29» и «Здоровый автобус».

В 2016 году было заключено официальное соглашение между дорожным агентством и «Народной инспекцией Архангельской области». Его целью стало обеспечение в регионе системного общественного контроля строительства и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.

«Архангельскавтодор» традиционно демонстрирует свою информационную открытость и готовность к сотрудничеству с самыми различными общественными организациями. Участие общественников в приёмке новых или отремонтированных дорог позволяет дорожникам взглянуть на результаты своей работы со стороны.

— Представители «Народной инспекции Архангельской области» – это очень ответственные люди, которые представляют жителей своего района, работают от их имени. Они хорошо знают потребности территорий, и действуют на их благо, – отметил заместитель директора «Архангельскавтодора» Александр Романов.

«Народная инспекция Архангельской области» ведёт свою историю с 2011 года. Сегодня представители организации работают во всех районах Архангельской области. В организацию входят компетентные, в том числе и в вопросах строительства, уважаемые, а самое главное – неравнодушные люди.

Деятельность «Народной инспекции Архангельской области» высоко оценена на региональном и федеральном уровне. По итогам 2016 года организация признана Национальным центром «ЖКХ Контроль» лучшей в Северо-Западном Федеральном округе, и второй среди подобных организаций из 85 субъектов Российской Федерации.

— Когда к нам обратился «Архангельскавтодор» с предложением сотрудничества, я понял что это необходимое для региона дело. В 2016 году мы совместно приняли 14 дорожных объектов, и серьёзных претензий к дорожникам со стороны наших общественных инспекторов не было. Как говорится, результаты работы дорожников – налицо! – рассказал председатель правления архангельской «Народной инспекции» Виктор Зверев. – Своё взаимодействие с дорожниками мы намерены продолжить и в 2017 году.

Пресс-служба дорожного агентства «Архангельскавтодор»