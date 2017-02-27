Инвестиционный форум в Сочи: подписано первое соглашение

«Банк Уралсиб» будет участвовать в программах по кредитованию малого и среднего бизнеса и финансировать инвестиционные проекты на территории региона

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель правления ПАО «Банк Уралсиб» Константин Бобров подписали соглашение о сотрудничестве. Банк будет участвовать в программах по кредитованию малого и среднего бизнеса и финансировать инвестиционные проекты на территории региона.

Руководство банка планирует разработать и внедрить новые программы кредитования с учётом потребностей малого и среднего бизнеса. В частности – разработать программы кредитования по привлекательной процентной ставке для обеспечения участия предприятий МСП в госзакупках, предоставить возможность открытия по упрощенной процедуре расчётных счетов для индивидуальных предпринимателей.

Банк также планирует выступить партнёром в реализации областных госпрограмм. В их числе «Обеспечение жильём молодых семей», «Обеспечение качественным, доступным жильём и инженерной инфраструктурой», «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области».

— Поддержка малого и среднего бизнеса и инвестиционных проектов – это особенно важно, – отметил губернатор Игорь Орлов. – Эту тему мы сейчас обсуждаем с банками и рассчитываем, что инструментарий, который выработан совместно с нашими институтами развития, будет наиболее востребован.

Глава региона также отметил такие направления сотрудничества, как ипотечное кредитование, развитие строительного бизнеса, индивидуального жилищного строительства и развитие сельского хозяйства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области