Игорь Гапанович провёл зарядку на льду в Северодвинске

В минувшую субботу участниками всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» стали жители города корабелов. В этот раз организаторы решили провести её в новом формате, сменив спортзал на крытую ледовую арену стадиона «Беломорец».

Провёл зарядку легенда мирового и отечественного хоккея с мячом Игорь Гапанович. Он показал базовые упражнения, которые используются для разминки игроков в бенди.

— Я первый раз на этой ледовой арене. Она очень уютная, в ней комфортно себя чувствуют не только дети, занимающиеся в секциях хоккея с шайбой и фигурного катания, но и их родители. Я считаю, что подобных спортивных объектов должно быть в Архангельской области как можно больше. Только в этом случае мы сможем вырастить здоровое поколение, – сказал Игорь Гапанович.

После "Зарядки с чемпионом" заслуженный мастер спорта раздавал автографы и фотографировался с юными спортсменами.

Руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов пояснил: одно из главных требований для места проведения всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» – спортивный объект должен быть построен по государственной программе.

— Таких спортивных сооружений на территории Архангельской области пока два – центр развития спорта «Норд Арена» в Архангельске и крытая ледовая арена физкультурно-спортивного комплекса «Беломорец» в Северодвинске, – сказал Андрей Багрецов. – Очень здорово, что здесь занимается большое количество детей и взрослых. Это является главным показателем того, что такие объекты востребованы населением.

В ноябре к всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» присоединится и областной центр.

Агентство по спорту Архангельской области