Подведены итоги тридцать третьей сессии областного Собрания депутатов

На мартовской сессии областного Собрания рассмотрено 26 вопросов, в том числе 11 законопроектов, из которых десять инициировано губернатором области. Во втором чтении принято семь законопроектов, внесённых главой региона, информирует правовой департамент администрации губернатора и правительства Архангельской области.

В рамках «Правительственного часа» руководитель агентства по спорту Александр Кузнецов представил доклад о реализации региональной концепции развития детско-юношеского и школьного спорта.

Основное внимание традиционно было уделено бюджетным вопросам.

Приняты в двух чтениях изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Министром финансов Еленой Усачёвой представлена законодательная инициатива по внесению изменений в Бюджетный кодекс России.

Принятие таких изменений позволит участникам бюджетного процесса получать от органов государственного и муниципального контроля копию уведомления о применении в отношении них бюджетных мер принуждения.

По мнению Елены Усачёвой, указанные изменения усовершенствуют процедуры применения мер принуждения к участникам бюджетного процесса за совершение бюджетных нарушений.

Совершенствуется законодательство и в сфере экономического развития.

В окончательной редакции приняты изменения в сфере стратегического планирования в части совершенствования государственного управления в данной сфере и процедуры подготовки документов стратегического планирования.

Во втором чтении поддержан областной закон, устанавливающий новые нормативы минимальной обеспеченности населения области, населения городских округов и муниципальных районов площадью стационарных торговых объектов.

В первом и втором чтениях поддержаны изменения в сфере приватизации государственного имущества, представленные министром имущественных отношений Ириной Ковалёвой.

Расширяется перечень объектов государственного имущества, который планируется приватизировать в 2017 и 2018 годах.

Рассмотрены проекты областных законов в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается установить право на получение мер социальной адаптации. Порядок предоставления указанных мер определяется постановлением областного министерства образования и науки.

По мнению министра образования и науки Игоря Скубенко, данные изменения обусловлены тем, что выпускники из указанной категории лиц нередко нуждаются в предоставлении мер социальной адаптации – оказании психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, потерявших обоих родителей или единственного родителя, обучающихся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, устанавливаются областная социальная стипендия и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

Поддержаны в первом чтении изменения в отдельные областные законы в сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровления детей.

Данными изменениями расширены полномочия правительства области и иных исполнительных органов региональной власти в данной сфере. Правительство области утверждает административный регламент осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства в указанной сфере.

На организации отдыха детей и их оздоровления возложены обязанности по обеспечению безопасности находящихся в них детей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в первоочередном порядке предоставляются путевки в областные организации отдыха детей и их оздоровления.

Министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова в ходе выступления отметила, что изменения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей обеспечат безопасное пребывание детей и повысят качество предоставляемых услуг.

Принят областной закон, уточняющий механизм предоставления мер социальной поддержки пожилым гражданам в виде компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.

Совершенствуется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приняты во втором чтении изменения в части организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома отнесены к работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании такого фонда на специальном счете сокращён до одного года со дня направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществляется без включения такого дома в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта.

Поддержаны во втором чтении комплексные изменения в отдельные областные законы в сфере административных правонарушений. Установлена административная ответственность за нарушение установленного срока оплаты стоимости перемещения на специализированную стоянку задержанного транспортного средства и хранения на ней указанного транспортного средства.

В первом чтении принят проект областного закона, представленный директором правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорем Андреечевым. Он вносит изменения в 21 областной закон в сферах предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, образования, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, государственной поддержки добровольной пожарной охраны, муниципального жилищного контроля и иных сферах.

Конкретизирован запрет лицам, замещающим государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы и муниципальной службы владеть иностранными финансовыми инструментами.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области