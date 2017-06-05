Каргополь приглашает на праздник древодельцев

С 30 июня по 2 июля в Каргополе будет проходить традиционный праздник российских мастеров, который в этом году посвящён древодельцам.



Древодельцами в России называли людей, основу деятельности которых составляла деревообработка.

Целые деревни состояли из потомственных плотников, славившихся своим искусством. Плотники, токари, ковшечники, бондари, колесники – вот неполный ряд российских древодельцев.

Изделия из дерева украшали и царские палаты, и крестьянские избы. А лучшие храмы деревянной Руси сегодня являются гордостью музеев под открытым небом.

– Нынешним летом эта земля вновь станет площадкой для обмена опытом и местом общения для участников и гостей праздника, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области Светлана Зеновская.

Плотники проведут мастер-классы у центра народных ремесел «Берегиня» по изготовлению сруба. Зрителям также представят выставку деревянных скульптур.



Министерство культуры Архангельской области