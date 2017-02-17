Школьники Емецка полностью обеспечены спортивными объектами

В ходе командировки в Холмогорский район Игорь Орлов осмотрел образовательные и спортивные объекты.

Сегодня в Емецкой средней школе постигают азы наук 446 учащихся, ещё 143 ребенка в возрасте от одного до восьми лет посещают дошкольные учреждения.

По словам директора Ольги Котриховой, в школе создана хорошая материально- В Емецкой школе два спортивных залатехническая база.

— У нас функционируют 34 классные комнаты, два спортивных зала, библиотека, столовая, пришкольный интернат и три мастерских. В 2015 году на ремонт спортивных залов было выделено три миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, – отметила Ольга Котрихова.

Игорь Орлов осмотрел хоккейный корт, на котором в этот момент проходил урок физкультуры на коньках. В разговоре с губернатором ребята рассказали, что уроки на свежем воздухе всем очень нравятся.

А в 2016 году рядом со школой открылась лыжная трасса. Средства на новый спортивный объект в размере 1,2 миллиона рублей были выделены из Урок физкультуры проходит на недавно построенном хоккейном кортерезервного фонда правительства Архангельской области. Для освещения трассы установлено 33 опоры и 39 фонарей, поэтому заниматься можно и днём, и вечером.

Игорь Орлов отметил, что область уделяет большое внимание развитию образовательных учреждений и оснащению их необходимым оборудованием и инвентарём.

— Архангельская область участвует в проекте по ремонту спортивных залов сельских школ. За последние два года регион получил более 49 миллионов рублей из федеральной казны. Ещё восемь миллионов рублей было выделено из бюджета области. Благодаря этому в 2016 году отремонтировано 15 спортзалов школ Поморья, расположенных в сельской местности, – подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области