Женщины и дети в трудной ситуации могут рассчитывать на социальную помощь

В Архангельской области действует областной закон «О социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье», определены специализированные учреждения социально-правовой защиты и реабилитации пострадавших от семейного насилия.

В Поморье сформирована сеть государственных учреждений, в которую входят девять социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, два центра социальной помощи семье и детям, 13 отделений профилактики детской безнадзорности и семейного неблагополучия.

Кроме того, на территории Вельского и Каргопольского районов функционируют социальные гостиницы, предоставляющие временный приют для женщин и несовершеннолетних беременных, подвергшихся любым формам физического и психического насилия. В 2016 году услугами социальной гостиницы воспользовались 17 женщин и 17 детей .

— Срок пребывания зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей обратившихся за помощью. Он не может превышать шести месяцев, – отметила консультант отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Ирина Бобровская. – Причины могут быть различны: жестокое обращение по отношению к женщине и детям, отсутствие постоянного места проживания, внутрисемейные конфликты.

В службе сопровождения женщин в кризисной ситуации на контроле сегодня состоят 20 семей с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей до полутора лет.

Семьи, состоящие на контроле, регулярно посещают специалисты по социальной работе, которые проводят профилактические беседы с родителями о здоровом образе жизни, ответственности за детей, дают рекомендации по уходу за малышами.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области