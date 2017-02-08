Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Женщины и дети в трудной ситуации могут рассчитывать на социальную помощь

8 февраля 16:00 Общество Семья

В Архангельской области действует областной закон «О социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье», определены специализированные учреждения социально-правовой защиты и реабилитации пострадавших от семейного насилия.

В Поморье сформирована сеть государственных учреждений, в которую входят девять социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, два центра социальной помощи семье и детям, 13 отделений профилактики детской безнадзорности и семейного неблагополучия.

Кроме того, на территории Вельского и Каргопольского районов функционируют социальные гостиницы, предоставляющие временный приют для женщин и несовершеннолетних беременных, подвергшихся любым формам физического и психического насилия. В 2016 году услугами социальной гостиницы воспользовались 17 женщин и 17 детей .

— Срок пребывания зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей обратившихся за помощью. Он не может превышать шести месяцев, – отметила консультант отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Ирина Бобровская. – Причины могут быть различны: жестокое обращение по отношению к женщине и детям, отсутствие постоянного места проживания, внутрисемейные конфликты.

В службе сопровождения женщин в кризисной ситуации на контроле сегодня состоят 20 семей с беременными женщинами и женщинами, имеющими детей до полутора лет.

Семьи, состоящие на контроле, регулярно посещают специалисты по социальной работе, которые проводят профилактические беседы с родителями о здоровом образе жизни, ответственности за детей, дают рекомендации по уходу за малышами.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

8 февраля

Жен­щины и дети в труд­ной ситу­ации могут рас­счи­тывать на социаль­ную помощь

1 февраля

Про­ин­декси­ро­ва­на еже­год­ная выплата почёт­ным донорам

1 февраля

Про­ин­декси­ро­ва­ны базо­вые раз­меры госу­дарст­вен­ных посо­бий на детей

31 января

Измен­ил­ся поря­док пре­дос­тавле­ния рабо­тода­те­ля­ми вакан­сий в служ­бу занятости

24 января

Все­рос­сийс­кая неде­ля охраны труда приг­лаша­ет участ­ни­ков

23 января

В Поморье стро­го сле­дят за пожар­ной безо­пас­ностью домов-ин­терна­тов

23 января

Более 750 дет­ей-си­рот Поморья обрели новые семьи

19 января

Более полуто­ра тысяч пожилых людей и инвали­дов при­няли учас­тие в про­грам­мах социаль­ного туризма

18 января

Для получе­ния посо­бия на ребен­ка, не посеща­юще­го дет­сад, нужны справ­ки о дохо­дах и сос­таве семьи

18 января

Под­роб­но об измене­ни­ях в законе о мерах социаль­ной под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

13 января

Приос­тан­ав­лива­ет­ся выплата дет­ских посо­бий для иност­ра­нных граж­дан и лиц без граж­данства

12 января

Осо­бое вни­ма­ние – тру­до­ус­тройству инвалидов

12 января

Измен­ил­ся раз­мер выплат семьям c детьми

11 января

Архан­гель­ские волон­тёры помог­ли дос­тавить ново­год­ние подар­ки в дома прес­таре­лых

11 января

Вве­дена новая мера социаль­ной под­дер­жки для семей, вос­питы­ва­ющих трёх и более детей

10 января

До 31 декаб­ря 2018 года про­длена выплата регио­наль­ного мате­ринс­ко­го капитала

10 января

Посо­бия по без­рабо­тице, получ­ен­ные обманным путем, при­дёт­ся вер­нуть в бюджет

10 января

Луч­шие социаль­ные про­ек­ты Поморья будут предс­та­влены на все­рос­сийск­ом уровне

9 января

Ситу­ация на рынке труда Архан­гель­ской области оста­ет­ся ста­биль­ной

Похожие новости

8 февраля Соцзащита

Жен­щины и дети в труд­ной ситу­ации могут рас­счи­тывать на социаль­ную помощь

1 февраля Соцзащита

Про­ин­декси­ро­ва­ны базо­вые раз­меры госу­дарст­вен­ных посо­бий на детей

18 января Соцзащита

Для получе­ния посо­бия на ребен­ка, не посеща­юще­го дет­сад, нужны справ­ки о дохо­дах и сос­таве семьи

18 января Соцзащита

Под­роб­но об измене­ни­ях в законе о мерах социаль­ной под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

13 января Соцзащита

Приос­тан­ав­лива­ет­ся выплата дет­ских посо­бий для иност­ра­нных граж­дан и лиц без граж­данства

12 января Соцзащита

Измен­ил­ся раз­мер выплат семьям c детьми

11 января Соцзащита

Вве­дена новая мера социаль­ной под­дер­жки для семей, вос­питы­ва­ющих трёх и более детей

10 января Соцзащита

До 31 декаб­ря 2018 года про­длена выплата регио­наль­ного мате­ринс­ко­го капитала

9 января Соцзащита

Приё­мам бес­конф­ли­кт­ного вос­пита­ния учат роди­те­лей Архан­гель­ска

27 декабря Соцзащита

Под­веде­ны итоги областно­го твор­ческо­го кон­курса по про­фил­ак­тике насилия

16 декабря Соцзащита

В Архан­гель­ской области соз­дано 147 прием­ных семей для пожилых людей

16 декабря Соцзащита

319 моло­дых мам получи­ли допол­нитель­ные выплаты по 30 тысяч рублей

15 декабря Соцзащита

Более деся­ти тысяч севе­рян получа­ют ком­пенса­цию взно­са за капремонт

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия