НКО Архангельской области подали более 80 заявок на президентские гранты

Сейчас на сайте Фонда президентских грантов размещено 84 заявки некоммерческих организаций Архангельской области. Список продолжает расти.

Но уже сейчас количество заявок превышает объём, поданный на первый конкурс. Тогда их было 58.

Напомним, что первый конкурс принес Архангельской области 17 победителей. Общая сумма выделенного финансирования составила свыше 30 млиллионов рублей. Результаты второго конкурса будут известны в декабре 2017 года.

Ознакомиться с заявками можно на сайте президентских грантов во вкладке проектов. При этом их можно отсортировать по региону.

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