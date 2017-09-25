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Самовольные жилые постройки на землях сельхозназначения будут снесены

25 сентября 12:30 Законотворчество Госуслуги

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщает, что за последний месяц уже четвёртое решение суда о сносе самовольной постройки в Приморском районе оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

Действующим законодательством установлен запрет на возведение объектов капитального строительства, в том числе домов, на земельных участках, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Исключения установлены Земельным кодексом РФ только для строительства зданий и сооружений для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Однако случается, что собственники игнорируют данные требования и возводят дома на земле, не предназначенной для строительства жилья, а также без соответствующих разрешительных документов. Такие дома придется снести, причём за счёт тех, кто их построил.

Управление Росреестра обращает внимание граждан на на вид разрешенного использования земли при приобретении земельных участков под строительство жилых домов.

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

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