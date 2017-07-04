Уникум из Архангельска

Выпускник архангельской школы № 45 Леонид Ходасевич показал блестящий результат, сдав три выпускных экзамена на максимальные 300 баллов. По всей России чуть более 20 ребят смогли достичь такой высокой планки. Для них даже был введён в обиход термин «мультистобалльники».

В рамках подведения итогов аттестации выпускников школ с Леонидом Ходасевичем встретился министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Глава ведомства поздравил юного архангелогородца с результатом, превзойти который практически невозможно.

— Леонид сдал на 100 баллов экзамены по русскому языку, истории и обществознанию. Помимо этого он написал на максимальную оценку ЕГЭ по математике базового уровня. Получается, что он безупречно справился с четырьмя испытаниями, – рассказал Игорь Скубенко.

Открыты двери всех университетов страны

Выпускника школы № 45 вполне можно назвать архангельским Ломоносовым. Но в отличие от великого земляка в столичные вузы он не торопится.

Несмотря на то, что сейчас для Леонида Ходасевича открыты двери всех университетов России, окончательное решение о собственном будущем он ещё не принял. Вполне возможно, что он будет продолжать обучение в одном из Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко напомнил о возможностях, которые получают успешные студенты регионавузов Архангельска. А вот стратегическое направление приложения собственных сил уже вполне очевидно – юриспруденция.

Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко напомнил о возможностях, которые получают успешные студенты региона.

В прошлом году в нашей области стартовал проект «Ломоносовский приём», организованный по инициативе губернатора Игоря Орлова. САФУ первым среди учебных заведений Архангельской области принял на первый курс студентов, получивших особый статус и поддержку регионального правительства.

— Независимо от выбора вуза я готов предложить учебную практику в нашем министерстве или в подведомственных ему учреждениях. Мы заинтересованы в том, чтобы вы продолжили получение качественного образования, – обратился к выпускнику Игорь Скубенко.

Совет один – готовьтесь!

Леонид Ходасевич рассказал о своей подготовке, которая дала абсолютно потрясающий результат. На высокие результаты он, конечно, рассчитывал, но итоги приятно поразили.

— Никакого секрета нет – просто готовьтесь! Я начал работать за полгода. Честно скажу, что это был очень неблагоразумный шаг. Я советую готовиться к ЕГЭ за два года, сразу как только началось обучение в 10-м классе, – отметил мультистобалльник из Архангельска.

Что касается психологии, которая играет немаловажную роль на ЕГЭ, то, по словам Леонида, перед экзаменом по обществознанию он больше всего боялся именно его заданий. Но оказалось, что вопросы вполне по силам, и настала очередь переживать за ЕГЭ по истории. Ситуация повторилась.

В итоге самым непростым оказался ЕГЭ по русскому языку. Впрочем, это не помешало успокоиться, собраться и продемонстрировать результат, который вошёл в историю регионального образования.

Напомним, в этом году экзамены сдавали более 5 600 юных северян. Основной этап ЕГЭ прошёл без серьёзных сбоев. Оценку в 100 баллов получили 76 человек. Качественно повысились и результаты по большинству предметов. Например, в регионе существенно выросло число ребят, получивших оценку в диапазоне от 80 до 99 баллов.

Министерство образования и науки Архангельской области