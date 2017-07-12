Гостиницы Архангельской области начали добровольную классификацию

Первым из мини-отелей Архангельска добровольную классификацию прошла гостиница «Арго», насчитывающая 18 номеров.

Гостиница работает на рынке Архангельска немногим более года, но уже успела зарекомендовать себя в качестве современного, комфортного и доступного средства размещения и пользуется заслуженной популярностью у гостей города.

Отель прошёл серьезную проверку экспертов государственной системы сертификации и классификации средств размещения из Санкт-Петербурга. По результатам экспертной оценки гостинице присвоена категория «2 звезды».

Напомним, актуальность процедуры классификации гостиниц обусловлена принятием в первом чтении Госдумой РФ проекта федерального закона о совершенствовании правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии. Он предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов размещения до 2020 года.

— В первую очередь присвоенная категория для нас – это возможность оправдать и превзойти ожидания клиентов. Теперь при общении с гостями мы можем говорить, что наша гостиница тщательно проверена, мы соблюдаем все стандарты и всегда готовы улучшать качество сервиса, – отметил управляющий гостиницей «Арго» Вячеслав Алексеев. – К тому же, официальная классификация – это возможность работать прозрачно и в соответствии с законодательством.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области