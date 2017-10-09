Более 160 российских педагогов повысят свою квалификацию в Архангельске

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени

М.В. Ломоносова началось обучение педагогов по программе повышения квалификации «Проектирование и реализация модульных программ высшего образования, реализуемых в сетевой форме». Курсы организованы в рамках проекта «Модернизация педагогического образования в РФ»

В проекте участвуют более 160 слушателей из 24 вузов России. Программа направлена на формирование широкого спектра профессиональных компетенций, необходимых современным преподавателям, а также специалистам учебно-методических служб высших учебных заведений страны.

Обучение предполагает очную часть, которая проходит на базе САФУ, а также дистанционный раздел, включающий в себя вебинары, проектную деятельность и самостоятельную работу на платформе онлайн обучения.

Эксперты программы – участники проекта «Модернизация педагогического образования в Российской Федерации».

Министерство образования и науки Архангельской области