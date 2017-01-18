Для получения пособия на ребенка, не посещающего детсад, нужны справки о доходах и составе семьи

Согласно вступившему в силу 1 января 2017 областному закону № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», всем получателям ежемесячного пособия на ребёнка, не посещающего детский сад, необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения по месту жительства и предоставить справки о доходах и составе семьи.

Даже если пособие выплачивалось до 1 января 2017 года, выплата пособия приостанавливается до предоставления необходимых документов.

Возобновлена она будет после подтверждения права на её получение, которое теперь имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Архангельской области и имеющие На сегодняшний день размер пособия на ребёнка, не посещающего детское дошкольное учреждение, составляет 2 000 рублей в месяц. среднедушевой доход, не превышающий полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Выплата пособия будет возобновлена с 1 января 2017 года (но не раньше даты наступления права на нее). Получателям пособия, не предоставившим до 31 марта 2017 года в отделение соцзащиты документы, подтверждающие право на указанное пособие, выплата прекращается.

Напомним, пособие выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка в возрасте от полутора до шести лет в связи с отсутствием свободных мест в дошкольных образовательных организациях или отсутствием таких организаций в населённом пункте, где проживает ребёнок.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области