Глубоководный порт: перспективы инвестирования и строительства

Реализация проекта строительства глубоководного района морского порта (ГР МПА) позволит создать более привлекательные логистические маршруты для российских и зарубежных грузоотправителей и даст синергетический эффект для экономики нескольких регионов страны.

О подготовительной стадии проекта журналистам и экспертам рассказали председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин.

Новый глубоководный порт призван стать опорным пунктом Северного морского пути (СМП) и одним из основных портов в его навигационной цепочке, обеспечить круглогодичный прием и обработку крупнотоннажных судов.

Целесообразность строительства ГР МПА подтверждается прогнозными оценками дефицита портовых мощностей в районе Западной Арктики и Северо-Западного арктического бассейна, отметил председатель правительства.

Пропускная способность по перевалке грузов нового глубоководного порта оценивается в 30 млн. тонн в год. Последовательный запуск проекта с другим масштабным проектом – строительством железнодорожной магистрали «Белкомур» обеспечит кратчайший выход к морским акваториям промышленных регионов Урала и Сибири.

Алексей Алсуфьев подтвердил: сегодня ведутся активные переговоры и уже частично достигнуты предварительные договоренности с потенциальными грузоотправителями для нового глубоководного порта.

Показатели привлекательности

Проектная глубина судоходного канала ГР МПА должна составить около 17 метров (в грузовом районе Экономия – 9,2 метра). Указанные глубиныпозволят принимать суда класса «Panamax» шириной до 32 метров и дедвейтом 70 тыс. тонн (сегодня на Экономии перегружаются суда дедвейтом до 25 тыс. тонн) и существенно улучшить экономику морских перевозок через порт Архангельск.

— Уменьшив транспортное плечо из регионов Сибири и Урала и увеличив грузовую вместимость судов, мы сможем снизить ставки фрахта, повысив, тем самым, конкурентоспособность нового глубоководного района порта, – отметил генеральный директор АТПУ «Архангельск» Сергей Кокин.

В отличие от портов Балтики и Черного моря Архангельск имеет открытый выход из Белого моря в мировой океан и может обеспечить независимость навигации относительно различных факторов конъюнктуры.

Инвестиционная история

В настоящий момент проект ГР МПА находится на предпроектной стадии: завершается этап согласования технической концепции и финализация разработки финансово-экономической и организационно-правовой моделей проекта с потенциальным инвестором – китайской компанией Poly International Holding Ltd.

В ближайшие полгода-год планируется определиться с условиями предоставления инвестиций финансовыми институтами КНР. По предварительной оценке стоимость проекта может составить около 117 млрд. рублей в ценах 2016 года.

Средства пойдут на создание объектов береговой и причальной инфраструктуры глубоководного района, подходного канала, компоновку терминальных мощностей по обработке грузов, прокладку подъездных авто- и железнодорожных путей, энергетику идр..

Строительство самих терминалов для перевалки минеральных удобрений, нефтепродуктов и газового конденсата, генеральных, лесных, навалочных и металлогрузов, по общепринятой практике будут финансировать заинтересованные инвесторы-грузоотправители. На сегодня это в большинстве своем российские компании.

Председатель правительства Поморья Алексей Алсуфьев подчеркнул:

«Глубоководный порт в Архангельске должен стать составной частью глобального проекта Севморпути. Вкупе с транспортной магистралью «Белкомур» это дает предпосылки для развития производительных сил на территории Архангельской области – для создания новых предприятий и производств там, где сегодня их просто нет».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области