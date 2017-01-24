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Театры в Котласе и Северодвинске получат федеральное финансирование

24 января 9:40 Котлас Северодвинск

Архангельская область получит 7,5 миллиона рублей на сельские дома культуры и 8,2 миллиона – на развитие театров в Котласе и Северодвинске.

Субсидия на укрепление материально-технической базы домов культуры в рамках федеральных проектов «Театры малых городов» и «Местный дом культуры» поступит в 2017 году. В списке адресатов 19 учреждений культуры из разных муниципальных образований Поморья.

Поддержка муниципальных театров и принятие мер, направленных на развитие учреждений культуры в сельских территориях, является одним из ключевых инструментов реализации поручений Президента России Владимира Путина и Стратегии государственной культурной политики до 2020 года.

— Финансовая поддержка федерального Министерства культуры создаст условия для развития домов культуры, сельских клубов, муниципальных театров, что является важной и необходимой частью реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы). Следующий год в России объявлен Годом театра, поэтому поддержка учреждений культуры – знаковое событие для нашего региона, – подчеркнул заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов.

В 2017 году будет проведена модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в малых городах с численностью населения не более 50 тысяч человек. В список муниципальных образований – победителей конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета – попали Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Онежский, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский районы и город Коряжма. Кроме того, в двух домах культуры Няндомского и Пинежского районов будут проведены ремонтные работы.

— Дома культуры и театры для сельских территорий – это очаги культуры. И когда мы посещаем районы Архангельской области, это особенно чувствуется: есть дом культуры – есть жизнь, – отметила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. – Сегодня очень важно обеспечить всем гражданам России, вне зависимости от места проживания и уровня достатка, равный доступ к культурным ценностям, чтобы они могли принимать участие в культурной жизни своего региона и нашей страны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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