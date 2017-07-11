В пяти районах Поморья проводится обследование сельскохозяйственных угодий

Правительство региона взяло на особый контроль ситуацию в пяти районах Архангельской области, где в связи с переувлажнением почвы есть риск сокращения объёмов заготовки кормов.

С 11 июля рабочая группа областного министерства АПК и торговли и агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона проводит рабочие выезды на территории.

Первым будет обследован Красноборский район. Кроме того, группа проведёт анализ ситуации в Котласском, Вилегодском, Устьянском и Вельском районах.

Как пояснила заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Елена Говорова, на этих территориях в связи с неблагоприятными погодными условиями – сильными дождями и низкой температурой воздуха в мае и июне – наблюдается переувлажнение почвы.

— На сегодняшний день речь идёт о потенциальных рисках для урожая этого года. Основная задача рабочей группы – провести обследование сельхозугодий и на его основе дать объективную оценку ситуации для выработки соответствующих решений, – сообщила замминистра.

В случае необходимости районам будет дана рекомендация о введении на территориях режимов ЧС муниципального характера.

Отметим, оперативная группа по мониторингу ситуации создана в июне этого года.

По оперативным данным, яровой сев полностью проведён в Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Ленском, Няндомском, Пинежском, Приморском и Шенкурском районах.

Общая площадь фактически выполненных работ составила 14 806 гектаров. Это почти на 300 гектаров больше планового показателя.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области