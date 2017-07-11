Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В пяти районах Поморья проводится обследование сельскохозяйственных угодий

11 июля 11:30 Агропром

Правительство региона взяло на особый контроль ситуацию в пяти районах Архангельской области, где в связи с переувлажнением почвы есть риск сокращения объёмов заготовки кормов.

С 11 июля рабочая группа областного министерства АПК и торговли и агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона проводит рабочие выезды на территории.

Первым будет обследован Красноборский район. Кроме того, группа проведёт анализ ситуации в Котласском, Вилегодском, Устьянском и Вельском районах.

Как пояснила заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Елена Говорова, на этих территориях в связи с неблагоприятными погодными условиями – сильными дождями и низкой температурой воздуха в мае и июне – наблюдается переувлажнение почвы.

— На сегодняшний день речь идёт о потенциальных рисках для урожая этого года. Основная задача рабочей группы – провести обследование сельхозугодий и на его основе дать объективную оценку ситуации для выработки соответствующих решений, – сообщила замминистра.

В случае необходимости районам будет дана рекомендация о введении на территориях режимов ЧС муниципального характера.

Отметим, оперативная группа по мониторингу ситуации создана в июне этого года.

По оперативным данным, яровой сев полностью проведён в Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Ленском, Няндомском, Пинежском, Приморском и Шенкурском районах.

Общая площадь фактически выполненных работ составила 14 806 гектаров. Это почти на 300 гектаров больше планового показателя.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

11 июля

В пяти райо­нах Поморья про­вод­ит­ся обсле­до­ва­ние сель­скохо­зяйс­тве­нных угодий

11 июля

Социаль­но ориен­тиро­ван­ные НКО: пожилым и инвали­дам помога­ет «Забота»

11 июля

Горя­чая линия по пра­вовым воп­ро­сам для пожилых про­дол­жа­ет свою работу

10 июля

Приём заявок на моло­дёж­ный форум «Коман­да 29» про­длили до 14 июля

10 июля

Встре­ча с гла­вой Шен­курско­го райо­на: в прио­ри­те­те – загото­витель­ная кам­па­ния, стро­итель­ство дорог и жилья

10 июля

В Виног­рад­ов­ском райо­не откры­ли новый живот­нов­од­чес­кий комплекс

10 июля

Хол­мог­ор­ских школь­ни­ков обу­чат пра­ви­лам пожар­ной безо­пас­ности

10 июля

Жите­ли Емец­ка при­со­еди­нились к про­ек­ту «Дом со звездой»

10 июля

Луч­шие прак­тики муни­ципа­ли­те­тов Рос­сии: от Поморья учас­тву­ют 15 проектов

7 июля

Руко­водство регио­наль­ного минис­терства при­род­ных ресур­сов и ЛПК встре­тилось с лесоп­ромыш­ленни­ками

7 июля

В Устья­нс­ком райо­не про­шёл семи­нар по элект­ро­нному здра­во­ох­ране­нию

7 июля

В Поморье прой­дёт акция «Подари «фев­ронь­ку!»

7 июля

Фор­миро­ва­ние ком­форт­ной город­ской среды Поморья про­дол­жа­ет­ся

7 июля

Архан­гель­ская область гото­вит­ся при­нять кино­фес­тиваль «Пине­га Vision 2017»

6 июля

При под­дер­жке КРАО в Ильин­ско-Под­ом­ском откро­ет­ся дет­ский спор­тивно-разв­ле­катель­ный парк

6 июля

Завтра в Поморье откро­ет­ся фес­тиваль под откры­тым небом «Тайбола»

6 июля

На доро­гах север­ных райо­нов нача­ли рабо­ту бес­платные понтонные переправы

6 июля

«Коман­да 29. Юниор» выяви­ла победи­те­лей

5 июля

Мобильный пункт ТО отпра­вля­ет­ся на севе­ро-вос­ток области

Похожие новости

11 июля Районы

В пяти райо­нах Поморья про­вод­ит­ся обсле­до­ва­ние сель­скохо­зяйс­тве­нных угодий

10 июля Губернатор

Встре­ча с гла­вой Шен­курско­го райо­на: в прио­ри­те­те – загото­витель­ная кам­па­ния, стро­итель­ство дорог и жилья

10 июля Промышленность

В Виног­рад­ов­ском райо­не откры­ли новый живот­нов­од­чес­кий комплекс

3 июля Районы

«100 луч­ших това­ров Рос­сии»: опреде­лены лиде­ры регио­наль­ного этапа

1 июля Губернатор

Глава Поморья поздра­вил работ­ни­ков потребко­опе­ра­ции с Меж­дуна­род­ным днём коопер­ати­вов

23 июня Районы

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на все­рос­сийс­кий кон­курс пуб­лика­ций на тему села

23 июня Районы

Науч­ные квоты пере­расп­ре­де­лят в пользу мес­тных рыбаков

22 июня Районы

Сни­зить рис­ки: вете­рин­ар­ной инспе­кции Поморья поруче­но внед­рить про­граммный метод

13 июня Районы

В Архан­гель­ской области завер­ша­ет­ся посев­ная кампания

7 июня Губернатор

Дет­сад для форе­ли: под Севе­род­винс­ком выпус­тили в садки сто тысяч мальков

1 июня Районы

Объё­мы добы­чи сёмги и гор­буши для пред­при­ятий Поморья – около 140 тонн

30 мая Районы

Посев­ные рабо­ты – в пре­дель­но сжа­тые сроки

22 мая Районы

Грант на 24 мил­ли­она руб­лей выиг­рал фер­мер из Шен­курско­го района

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия