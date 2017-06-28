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Михаил Исаков – двукратный победитель первенства мира по стрельбе

28 июня 15:40 Спорт

В немецком Зуле продолжается первенство Мира по пулевой стрельбе. 

В очередной соревновательный день юниоры разыграли медали в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров».

Безоговорочную победу одержала сборная команда России. Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта Михаил Исаков в команде с Александром Петровым из Республики Саха (Якутия) и Антоном Аристарховым из Московской области в квалификации показали лучший результат – 1653 очка из 1800 возможных и завоевали свою вторую золотую награду.

Серебряные медали на Первенстве мира завоевали спортсмены из Германии, бронзовые – Южной Кореи.

— Поздравляю нашего земляка и всех российских спортсменов с уверенной победой на первенстве мира, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Успехи нашего снайпера еще раз доказывают силу стрелковой школы Поморья.

Агентство по спорту Архангельской области

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