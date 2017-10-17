Наглядно, доступно, полезно: единый календарь мероприятий для регионального бизнеса

Специалисты министерства экономического развития Архангельской области разработали единый реестр мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Календарь включает конференции, конкурсы и иные события, участие в которых может быть интересно представителям регионального бизнеса.

— Единый реестр удобен тем, что позволяет максимально упростить доступ предпринимателей к организационной информации. Любой желающий может просмотреть общий перечень мероприятий, заранее спланировать свое участие, осуществить необходимую подготовку, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Среди ближайших событий октября можно отметить запланированный в Котласе круглый стол, посвящённый предоставлению бизнесом социальных услуг. Работа в данной сфере перспективна для предпринимателей, однако обладает рядом особенностей, о которых и расскажут эксперты.

Кроме того, в ходе круглого стола подробно рассмотрят условия включения в реестр поставщиков социальных услуг.

Отдельного внимания представителей бизнеса заслуживают обучающие мероприятия Архангельского регионального бизнес-инкубатора. 20 октября приглашенные эксперты расскажут о маркетинге и рекламе. Неделей позже, 27 октября, состоится семинар «Франшиза и франчайзинг».

Стоит отметить, что образовательные программы бизнес-инкубатора традиционно вызывают высокий интерес предпринимателей. С начала 2017 года их участниками стало около тысячи человек.

Как пояснил Семён Вуйменков, это связано с тем, что при составлении плана семинаров были учтены пожелания представителей бизнес-сообщества.

Например, в этом году на базе бизнес-инкубатора проводится серия обучающих мероприятий, посвященных маркетингу и рекламе. Эта программа была разработана по итогам деловой программы Маргаритинской ярмарки 2016 года.

— Подготовленный календарь охватывает региональные события до конца текущего года. В дальнейшем данная работа продолжится, для предпринимателей будут разработаны поквартальные реестры ключевых мероприятий, – сообщил Семён Вуйменков. – Отмечу, что календари 2018 года станут более развёрнутыми – их дополнят всевозможными отраслевыми событиями, а также мероприятиями региональных общественных объединений, областных и районных советов предпринимателей.

Реестр мероприятий до конца текущего года размещён во вложении, а также на официальном сайте правительства Архангельской области.

Министерство экономического развития Архангельской области