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Эффективными практиками сопровождения семей с детьми поделится столичный эксперт

3 марта 12:20 Семья

С 13 по 18 марта в интеллектуальном центре САФУ пройдёт семинар «Современные формы и методы формирования ответственного родительства и развития родительских компетенций».

Ведущий семинара Алексей Гусев – ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член координационного совета при Президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, член координационного совета Российского движения школьников.

В программе – практические занятия и лекции об интернет-проектах в сфере родительского просвещения, авторские методики работы с родителями, государственные проекты и обзор новейшей литературы по родительскому просвещению.

Для обучения приглашены представители образовательных организаций, учреждений культуры, руководители семейных клубов и общественных организаций.

В Архангельской области комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, софинансируется «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Объем грантовых средств на 2016–2017 годы составляет 9,5 миллиона рублей.

– Основная цель, которую мы преследуем – повышение качества социальной помощи семьям с детьми, ее доступности и результативности, профилактика социального сиротства на территории Архангельской области, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Семинар будут продолжаться шесть дней, чтобы принять в нём участие могли все желающие.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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