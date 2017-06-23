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Архангельское отделение РВИО и библиотека имени Н.А. Добролюбова подписали договор о сотрудничестве

23 июня 12:00

Подписание состоялось в рамках презентации третьей части сборника газетных статей о подвигах и героях Великой Отечественной войны «Нить памяти». 

Свои подписи под документом поставили председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв и директор библиотеки имени Добролюбова Ольга Стёпина.

Сергей Ковалёв отметил, что общественная организация давно сотрудничает с крупнейшей библиотекой региона. Подписанное соглашение только укрепит сотрудничество, а результаты работы будут боле продуктивными.

— Символично, что и презентация сборника, и подписание соглашения о сотрудничестве состоялось именно в День памяти и скорби. Подрастающее поколение должно знать своих героев и чтить память о тех, кто завоевал для нас чистое небо над головой, – сказал Сергей Ковалёв.

Также он подарил библиотеке учебник «Военная история России», выпущенный в 2016 году издательством «Просвещение» при поддержке Российского военно-исторического общества.

Архангельское отделение российского военно-исторического общества

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