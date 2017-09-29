С прицелом на создание рыбопромышленного кластера Северо-Запада

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поставил задачу профильным ведомствам правительства региона: перейти к конкретным решениям по созданию рыбопромышленного кластера, чтобы предприятия Поморья имели возможность претендовать на получение федеральной поддержки.

Напомним, в рамках мероприятий деловой программы Маргаритинской ярмарки Игорь Орлов подчеркнул:

«Идёт важнейший период – формирование национальной стратегии развития рыбной отрасли на ближайшие десятилетия, поэтому необходимо держать руку на пульсе и быть активными участниками этого процесса».

Отметим, что участник деловой программы, заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук предложил рассмотреть возможности по созданию не регионального, а Северо-Западного рыбопромышленного кластера.

По поручению главы региона министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 28 сентября организовало установочное совещание по этой теме с предпринимательским сообществом Поморья.

Как не нарваться на рифы: опыт «ПоморИнноваЛеса»

Мероприятие состоялось на базе отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Архангельской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Участие приняли представители крупного, среднего и малого бизнеса рыбной отрасли Поморья.

На их вопросы ответили приглашенные на совещание представители лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес».

Коллеги представили полный анализ ситуации, в том числе – рассказали о «подводных камнях», которые возникают при создании и развитии промышленных кластеров.

Представители «ПоморИнноваЛеса» заявили, что наряду с продолжением работы по развитию лесопромышленного, готовы взяться за формирование и продвижение рыбопромышленного кластера.

Проработать варианты господдержки

Обсуждая перспективы создания единого на Северо-Западе рыбопромышленного кластера, участники совещания отметили, что корпоративные связи между предприятиями Архангельска, Санкт-Петербурга, Мурманска сформировались исторически и продолжают работать.

По словам министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, на сегодняшний день предпринимательскому сообществу отрасли региона предстоит определиться:

повлечёт ли создание кластера расширение корпоративных связей, и каким представляется взаимодействие участников между собой, включая научно-образовательные учреждения, в частности, в вопросах подготовки кадров;



какие виды государственной поддержки будут актуальны для рыбопромышленного сообщества.



— По итогам этого совещания мы ждём конкретных предложений от предприятий рыбной отрасли Поморья, – сказала Ирина Бажанова. – Одновременно с этим мы начинаем проработку вариантов господдержки: и тех, что уже существуют в рамках нормативно-правовых актов Правительства РФ по линии Минпромторга России, и тех, что планируются к принятию.

Рыбная математика: расчёты на годы вперёд

Во второй части совещания рыбопромышленники Поморья в режиме видеоконференции с Росрыболовством приняли участие в тестировании математической модели расчёта долей допустимого улова рыбных ресурсов по Северному рыбохозяйственному бассейну.

Это мероприятие носило обучающий характер, но имело сверхважное значение для руководителей предприятий рыбной отрасли Поморья.

— Деятельность и перспективы развития каждого из этих предприятий напрямую связаны с реализацией модели, – подчеркнула Ирина Бажанова. – Ресурсное обеспечение всегда имело наиважнейшее значение. В современных условиях, когда курс берётся на модернизацию действующих производств, строительство нового рыболовного флота, создание высокотехнологичных перерабатывающих комплексов, задаётся очень высокая планка, требующая стратегических расчётов на многие годы вперёд.

Ожидается, что в октябре этого года столица Поморья станет площадкой проведения одного из центральных событий отрасли – заседания научно-промыслового совета Росрыболовства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области