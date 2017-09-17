В Котласе молодожёны могут бесплатно посетить краеведческий музей.

Современные молодожёны стремятся провести свадебный день оригинально, так, чтобы получить максимум незабываемых впечатлений и ярких воспоминаний.

Совместный проект отдела ЗАГС и краеведческого музея города Котлас «В день свадьбы – в музей!» позволяет сделать торжество более интересным.

В день бракосочетания новобрачные могут совершенно бесплатно посетить городской музей, предъявив вместо билетов свидетельство о регистрации брака.

Прогулка по достопримечательностям позволит не только интересно провести время до праздника, насладиться историческими экспозициями и выставками, но и создаст романтическое настроение, сохранит прекрасные воспоминания и оригинальные фотоснимки в особой атмосфере и интерьерах.

— Цель нашего проекта – приобщение молодого поколения к культурному наследию родного края, – рассказала руководитель Котласского отдела ЗАГС Лариса Жигарева. – Надеюсь, что такая нетрадиционная форма свадебного торжества привлечет большое количество молодых семей. Через приобщение к миру прекрасного, культуры и истории воспитываются чувства патриотизма, уважения и любви к родному краю.

Агентство ЗАГС Архангельской области