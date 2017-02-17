Перспективные кадры Поморья оценят губернатор и профильные министры

18 февраля в Архангельске пройдёт экспертная сессия для начинающих и действующих предпринимателей под названием «Проектный завод».

В рамках мероприятия состоится презентация другого долгосрочного проекта «Перспективные кадры для экономики региона», промежуточную оценку которого даст губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, что проект «Перспективные кадры для экономики региона» был запущен в августе 2016 года региональным минэкономразвития и Корпорацией развития Архангельской области.

Его цель – формирование открытой системы развития знаний и умений потенциальных работников с повышенной мотивацией, готовых эффективно трудиться на благо области.

Сформированные команды профессионалов позволят обеспечить Поморье кадрами на местах, сформировать экспертное сообщество, выделить лидеров, способных реализовывать стратегические проекты регионального уровня.

Всего в проекте приняло участие более 100 человек, из которых 25 объединились в команды и приняли участие в «перезагрузке» проектов, основы которых были разработаны представителями правительства и САФУ ещё в 2013 году на базе школы управления «Сколково».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»