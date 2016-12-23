Комфортная городская среда и качество ЖКХ объявлены национальными приоритетами

В правительстве региона состоялось первое заседание рабочей группы по реализации приоритетных национальных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, созданной при министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Напомним, обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной городской среды являются ключевыми задачами национального проекта «ЖКХ и городская среда».

Участники заседания обсудили возможность обеспечения качества услуг ЖКХ посредством привлечения в отрасль инвестиций.

В направлении «городская среда» первоочередной мерой должно стать благоустройство территорий муниципальных образований, в том числе озеленение, освещение, украшение дворов, пешеходных зон, парков, скверов, набережных и других мест массового отдыха граждан.

При этом заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева отметила, что важным условием при выполнении программ в рамках приоритетных нацпроектов является вовлечение жителей как в разработку и согласование проектов, так и в их последующую реализацию.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области