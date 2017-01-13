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У творчества нет границ: доказано Архангельской библиотекой для слепых

13 января 17:30 Доступная среда

Одним из значимых итогов 2016 года для Архангельской областной специальной библиотеки для слепых стало издание шрифтом Брайля православного молитвослова.

Уникальная книга была отпечатана по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила при поддержке регионального министерства культуры. 

— Издание оказалось востребованным читателями с нарушениями зрения. Надеемся, что на этом мы не остановимся: впереди много интересных идей, – отметила директор Архангельской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Борисова.

Продолжается и работа библиотеки по проекту «Творчество наших читателей». 

— В рамках проекта напечатано 17 сборников стихотворений незрячих авторов. Для поэтов, которые никогда не смогут увидеть своих книг, возможность взять их в руки, прочитать, а главное, обрести своих читателей – это настоящее чудо, которое подтверждает старую истину, что у творчества нет границ и барьеров, – подчеркнул заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов.

В перспективе библиотекой планируется издательство прозы слепых авторов.

Министерство культуры Архангельской области

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