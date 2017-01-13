У творчества нет границ: доказано Архангельской библиотекой для слепых

Одним из значимых итогов 2016 года для Архангельской областной специальной библиотеки для слепых стало издание шрифтом Брайля православного молитвослова.

Уникальная книга была отпечатана по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила при поддержке регионального министерства культуры.

— Издание оказалось востребованным читателями с нарушениями зрения. Надеемся, что на этом мы не остановимся: впереди много интересных идей, – отметила директор Архангельской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Борисова.

Продолжается и работа библиотеки по проекту «Творчество наших читателей».

— В рамках проекта напечатано 17 сборников стихотворений незрячих авторов. Для поэтов, которые никогда не смогут увидеть своих книг, возможность взять их в руки, прочитать, а главное, обрести своих читателей – это настоящее чудо, которое подтверждает старую истину, что у творчества нет границ и барьеров, – подчеркнул заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов.

В перспективе библиотекой планируется издательство прозы слепых авторов.

Министерство культуры Архангельской области