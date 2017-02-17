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Ситуация на рынке труда остается стабильной

17 февраля 17:45 Труд

В январе 2017 года в органы службы занятости Архангельской области подано гражданами 7 444 заявления о предоставлении государственных услуг, в том числе по содействию в поиске подходящей работы – 3 338, по профессиональной ориентации – 1 538.

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, на 15 февраля 2017 года составила 9 888 человек, из них не занятых трудовой деятельностью граждан – 12805 человек (95,9 процента). Зарегистрировано в качестве безработных на конец января 2017 года 9 563 человека.

Заявленная работодателями потребность в работниках на сегодняшний день составляет 7926 человек, из них с оплатой труда выше прожиточного минимума – 7062 вакансии.

В январе 2017 года трудоустроено 1597 человек. По направлению органов службы занятости приступили к профессиональному обучению по профессиям, востребованным на рынке труда, 88 безработных граждан.

Уровень регистрируемой безработицы по области (рассчитанный как отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) за месяц уменьшился на 0,1 п.п. и составил на 1 февраля 2017 года 1,6 процента.

Снижение уровня регистрируемой безработицы в январе отмечалось в 14 муниципальных образованиях Архангельской области, рост – в пяти. Уровень безработицы остался прежним в семи муниципальных образованиях.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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