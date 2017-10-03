В Архангельске пройдут мероприятия для людей с ментальными заболеваниями

В преддверии Дня психического здоровья уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова организует «горячую линию» и тематический приём по вопросам реализации прав людей, страдающих ментальными заболеваниями.

«Горячая линия» будет проводиться по телефону 8 (8182) 20-72-96 ежедневно с 10:00 до 13:00 в период с 9 по 13 октября.



Кроме того, 10 октября с 10:00 до 13:00 состоится открытый тематический приём по адресу: Архангельск, пл. Ленина, 1, каб. 210. Предварительная запись не требуется.

— В ходе приёма граждане смогут получить консультации и разъяснения по различным вопросам реализации законных прав лиц, страдающих ментальными заболеваниями, а также членов их семей и опекунов, – отметила Любовь Анисимова.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области