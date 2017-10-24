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Николай Цуканов оценит ход строительства перинатального центра

24 октября 9:20 Персоны
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В Архангельск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

В программе рабочей поездки полпреда – осмотр операционного отделения Первой городской клинической больницы им. Е.Е.Волосевич.

Первая городская – одно из крупнейших лечебных учреждений Архангельской области, которое оказывает все виды медицинской помощи в круглосуточном режиме. Ежегодно высокотехнологичные медицинские услуги здесь получают около 2 000 человек.

Планируется также, что Николай Цуканов посетит строящийся областной перинатальный центр и проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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