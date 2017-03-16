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Гидротехнические сооружения региона готовят к весеннему половодью

16 марта 9:30 Безопасность Экология

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности водных объектов в период прохождения ледохода и паводка стали центральной темой очередного заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание прошло под председательством руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова.

Было отмечено, что с 6 марта специалисты регионального центра природопользования и охраны окружающей среды приступили к проведению рейдов по выявления правонарушений на водных объектах в границах особо охраняемых природных территорий. Принять участие в этих рейдах рекомендовано органам местного самоуправления рекомендовано 

Представители министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области обратили внимание местных властей на несанкционированные свалки в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Такие свалки необходимо ликвидировать и провести разъяснительную работу с населением.

Во второй половине апреля министерство проведет обследование гидротехнических сооружений (плотин), расположенных в Приморском районе. Органы местного самоуправления, в собственности которых они находятся, уведомлены о необходимости подготовки плотин к ледоходу и половодью. На этих объектах также должно быть организовано круглосуточное дежурство, сообщил начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водопользования Алексей Миргородский.

Особое внимание комиссия уделили предотвращению аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой леса в плотах зимней сплотки. Для предотвращения ЧС в период ледохода ведутся работы по закреплению плотов, контролируется состояние опор и донных якорей. Осмотр плотбищ запланирован на первую половину апреля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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