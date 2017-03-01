Заготовка леса в Поморье выросла на 12 процентов

В 2016 году предприятиями лесопромышленного комплекса Архангельской области было заготовлено более 12 млн. кубометров древесины. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг перерабатывающих производств ЛПК региона также вырос на 12 процентов и в стоимостном выражении достиг 92,4 млрд рублей.

Увеличился выпуск фанеры, топливных гранул, целлюлозы, бумаги, картона. Исключение составляют лишь пиломатериалы, объем производства которых остался на уровне 2015 года.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, на предприятия, связанных с заготовкой и переработкой древесины, сегодня заняты более 20 тысяч человек.

— Важно, что лес даёт работу людям, живущим в глубинке. Растущие объемы производства и широкое использование современных технологий сказались на доходах работников. За год средняя зарплата в ЛПК увеличилась на 14 процентов, – подчеркнул Константин Доронин.

Наряду с развитием производства, не менее важной задачей министерства является сохранение и воспроизводство природных богатств. С этой целью региональным правительством при поддержке федеральной власти реализуется комплекс мер, направленных на защиту окружающей среды.

На территории Поморья создано 117 особо охраняемых природных территорий. Архангельская область сегодня – в числе лидеров по объёмам восстановления лесов.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области