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Федерации профсоюзов Архангельской области – 25 лет!

24 марта 14:30
Глава Поморья особо отметил заслуги общественной организации в развитии партнёрства власти, работодателей и профсоюзов
Глава Поморья особо отметил заслуги общественной организации в развитии партнёрства власти, работодателей и профсоюзов

За четверть века профсоюзное движение области успешно освоило основы социального партнёрства в новых экономических условиях и доказало свою состоятельность.

Областная федерация, объединившая профсоюзные организации региона на принципиально новой основе, была создана в начале 1992 года.

Поддержав экономические реформы и выступив за свободу предпринимательства в период перехода России на рыночные рельсы, профсоюзы четко обозначили свою позицию: любой труд должен быть справедливо оценен. Этот принцип организация последовательно отстаивает уже два с половиной десятилетия.

За очень короткий исторический промежуток профсоюзные объединения области сумели перестроить свою работу, сохранив в непростое для страны время свою численность и главные принципы по защите прав трудящихся.

— Вы оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие нашего региона и формирование гражданского общества, – подчеркнул в своём поздравлении губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Глава Поморья особо отметил заслуги общественной организации в развитии партнёрства власти, работодателей и профсоюзов и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться новых позитивных результатов в отстаивании и защите социально-трудовых прав жителей региона.

За личный вклад в укрепление трудовых и социальных отношений в сфере образования Архангельской области Игорь Орлов наградил благодарностью губернатора председателя Вельской районной организации профсоюзов работников образования Татьяну Абрамову.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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