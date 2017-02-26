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Школьники Онежского района – победители конкурса «Безопасное колесо-2017»

26 февраля 11:00 Безопасность Архангельск

В Архангельске завершился региональный этап конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017». В течение двух дней представители 25 команд боролись за победу. В итоге кубок за первое место достался школьникам Онежского района.

Турнирные испытания потребовали от ребят не только теоретических знаний ПДД, но и практической подготовки: юные инспекторы должны были суметь оказать первую помощь, продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипеда, пройти этап ОБЖ.

– В этих соревнованиях проигравших нет, ведь вы на практике закрепляете знания, которые могут пригодиться в дальнейшем. Хочу пожелать, чтобы правила дорожного движения стали вашими правилами жизни, – отметил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области Алексей Максимов.

В этом году региональный финал «Безопасного колеса» стал самым массовым за все время проведения этих состязаний.

– Впервые представители всех муниципальных образований Архангельской области приняли участие в конкурсной борьбе. Это очень знаковое достижение. Безусловно, работа по популяризации движения юных инспекторов будет продолжена, – подчеркнул министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Команду-победительницу мы отправим на главный российский финал.

В итоге призовые места распределились следующим образом: бронзовые медали получили школьники Архангельска, «серебро» увезли с собой представители Северодвинска, а первое место жюри присудило команде Онежского района. Её представителям теперь предстоит защищать честь Архангельской области на общероссийском этапе «Безопасного колёса», который пройдёт в Ульяновске.

Министерство образования и науки Архангельской области

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