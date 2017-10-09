Главам муниципалитетов рассказали об отборе инвесткураторов в Архангельской области

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Архангельской области представители Корпорации развития Архангельской области рассказали главам районов и городов региона о старте масштабного отбора сотрудников КРАО – инвестиционных кураторов в муниципалитетах.

Напомним, отбор стартовал с 4 октября. Всего планируется привлечь шесть специалистов, работа каждого из которых будет охватывать сразу несколько районов и городов Поморья – так называемых «кустов». Инвестиционный куратор – это сотрудник Корпорации развития Архангельской области, работающий дистанционно на территории нескольких муниципальных образований, объединённых в «куст». В настоящее время на конкурсный отбор заявились одиннадцать кандидатов.

— Коллеги из муниципальных образований, у вас есть шанс получить партнера в системе той большой работы, которую провела Корпорация развития Архангельской области по формированию «пула» поддержки инвестиционной деятельности непосредственно на вашей территории. Проспите отбор – значит, это станет характеристикой вашей работы и отношения к вашим обязанностям по расширению налоговой базы и формированию условий для развития территории, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Прием заявок продлится до 26 октября. Каждый желающий сможет зарегистрироваться в онлайн-режиме на сайте КРАО https://krao.timepad.ru/event/588037. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-952-252-84-35 или писать на электронную почту investkrao29@yandex.ru.

По словам организаторов отбора, КРАО рассчитывает получить в свою команду замотивированных и целеустремленных коллег, которые будут приняты в штат с чётким кругом задач и обязанностей.

— Мы ставим для себя задачу провести тщательный отбор кандидатов на территории практически всех муниципалитетов Архангельской области (за исключением Новой Земли и территории агломерации «Большой Архангельск»). Отбор включает в себя несколько этапов – после получения первичных анкет (до 26 октября), кандидатам предстоит выполнить домашнее задание, связанное с решением ситуационных задач. Затем, ориентировочно в ноябре этого года, на территории всех шести кустов пройдут публичные защиты кандидатов в инвесткураторы, – рассказала первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова.

При отборе будут изучены способности и возможности кандидатов, опыт работы в предпринимательской среде, наличие деловых связей и контактов с муниципалитетами и бизнес-сообществом, заинтересованность в саморазвитии, инициативность и способность чувствовать сопричастность к проектам развития муниципалитетов.

Предполагается, что свою работу после прохождения дополнительного обучения отобранные инвестиционные кураторы начнут в январе 2018 года.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»