Приоритеты разработки и применения профстандартов обсудят на круглом столе

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с ИТАР-ТАСС и Всероссийским научно-исследовательским институтом труда проводит круглый стол «Профессиональные стандарты: приоритеты разработки и применения».

Напомним, что само понятие «профессионального стандарта» закреплено Трудовым кодексом РФ и представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определённого вида профессиональной деятельности.

К настоящему времени Минтруд России утверждено 1 086 профстандартов в отношении профессий как бюджетной, так и внебюджетной сферы. Полный реестр профессиональных стандартов размещен на сайте федерального ведомства.

Мероприятие состоится 23 октября 2017 года в 11:00 в зале пресс-центра ТАСС. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте ТАСС в разделе «Пресс-центр».