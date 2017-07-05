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Продажа алкоголя в «пластике» более 1,5 литра – под запретом

5 июля 9:40 Здоровье Торговля

С 1 июля этого года вступил в силу запрет на розничную продажу алкоголя в полимерной таре объёмом более полутора литров в торговых точках, а также при оказании услуг общественного питания.

Напомним, аналогичные ограничения были введены полгода назад в отношении производства алкогольной продукции и оптовой продажи.

Эти запреты установлены Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ.

Как пояснила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, основная цель, которую преследовали законодатели при введении ограничений, – защита здоровья и улучшения благополучия жителей России.

— Необходимость установления этих запретов связана с угрожающим объёмом потребления населением, в первую очередь – молодёжью, алкогольных напитков, включая пиво, предлагаемых в полимерной таре объёмом от одного и более литров. Дешевизна такой тары делала алкоголь доступным, что вело к росту его потребления, – отметила министр.

За нарушение ограничений при розничной продаже установлены административные штрафы (часть 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ):

  • на должностных лиц – до 200 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Аналогичная ответственность предусмотрена и в случае несоблюдения ограничений при производстве и в оптовом звене (часть 4 статьи 14.17 КоАП РФ).

— Кроме того, нарушение установленных запретов является основанием для аннулирования лицензии на продажу алкоголя во внесудебном порядке, – заключила Ирина Бажанова.


Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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